Lo que faltaba, ahora también se puede jugar a 'DOOM' en una pieza de LEGO

'DOOM' está considerado el padre de los shooters. Un auténtico clásico que marcó la línea a seguir en el género hasta el día de hoy. Desde hace unos cuantos años 'DOOM' se ha convertido en una obsesión para cierto tipo de usuarios.

Y no lo decimos por sus niveles, diseño o clase magistral de cómo hacer un videojuego atemporal, sino más bien por adaptarlo a cualquier tipo de objeto. 'DOOM' se ha llevado a microondas, calculadoras ¡e incluso test de embarazo! Ahora, un modder ha logrado casi lo imposible, adaptar el videojuego a una pieza de LEGO.

Sí, has leído bien. No hablamos de un modelo algo más grande de lo habitual, sino literalmente esas diminutas piezas con las que has jugado o visto miles de veces. El mérito de James Brown es doble, pues ha tenido que introducir un monitor en el interior del objeto, casi nada.

Por si te lo estás preguntando y a modo de curiosidad, la pantalla cuenta con una ridícula resolución de tan solo 72x40 y menos de 3000 píxeles. Eso sí, en este caso James ha tenido que optar por un monitor completamente monocromático dado que sino sería complicar demasiado la proeza.

'DOOM' es historia de los videojuegos y desde Id Software han querido darle una vuelta de tuerca a la franquicia para devolverla a sus orígenes pero encumbrándola de nuevo a lo más alto del género. DOOM Eternal es esa respuesta y uno de los shooters más importantes de los últimos años por cómo logra reinvetar un estilo de juego que se creía estancado.