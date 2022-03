'Jedi Fallen Order 2' podría hacerse realidad muy pronto y apunta al día de 'Star Wars' para su presentación

'Jedi Fallen Order' fue todo un soplo de aire fresco para la marca Star Wars en los videojuegos. El título de Respawn Entertainment combinaba de forma única en el universo de ciencia ficción el estilo de los metroidvania, pero también fijándose en otros títulos y elementos vistos en franquicias como 'Dark Souls'.

Siendo uno de los títulos más aclamados por crítica y público en los últimos años para la marca, era cuestión de tiempo que se pidiera una secuela. Desde hace unos meses se rumorea que el videojuego poder más pronto que tarde su segunda parte, aunque por ahora sin confirmación oficial.

Jeff Grubb y uno de los insiders más reputados de la industria, asegura que 'Jedi Fallen Order' podría presentarse en unas semanas. El periodista señala que concretamente sería entre los días 26 y 29 de mayo cuando se haga oficial; coincidiendo con la celebración del Star Wars Day.

Star Wars Jedi: Fallen Order | Electronic Arts

Jeff aseguró en el podcast GamesBeat Decides que el título se presentará, sin lugar a dudas, a lo largo del evento. "Vamos a oír hablar de la secuela de Fallen Order en mayo"; declaraba el periodista. No es el único juego en el que se está trabajando de manera oficial. Quantic Dream hace lo propio con 'Eclipse'; mientras que también está en marcha el remake de 'Knights of the Old Republic', uno de los RPG más aclamados de todos los tiempos.