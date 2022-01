El nuevo juego de Star Wars es una mezcla de Jedi: Fallen Order y The Last of Us

El pasado mes de diciembre, concretamente durante los The Game Awards, se anunció un nuevo juego basado en la franquicia Star Wars. Llamado Star Wars Eclipse, está en desarrollo por parte de Quantic Dream, el estudio conocido por las exclusivas de PlayStation: Heavy Rain, Beyond: Dos Almas y Detroit: Become Human.

Durante las últimas horas, AccountNGT, un insider de la industria que ya ha acertado anteriormente, ha comentado nueva información sobre el juego. Según AccountNGT, es poco probable que el juego, que se presenta como una combinación de acción y aventura de mundo abierto y narración interactiva, se lance antes de 2025. AccountNGT comenta que Quantic Dream Montreal está trabajando en aspectos del multijugador, jugabilidad y diseño de niveles, mientras que Quantic Dream París está trabajando en cinemáticas, historia, nivel artístico y motor.

Cómo se jugará a Star Wars Eclipse

Además, según AccountNGT, Star Wars Eclipse mezclará mecánicas de un juego de acción tradicional (como Jedi Fallen Order para el combate) y una mezcla de historia y jugabilidad cómo en The Last Of Us. Por último, parece ser que Quantic Dream esta teniendo dificultades para contratar personal.

Como siempre os comentamos, debemos tomar esta información como lo que es, tan solo un rumor.