Un juego te desafía a terminarlo en menos de dos horas para que puedas pedir el dinero de vuelta

Steam es una de las plataformas más aclamadas para los jugadores, con multitud de opciones para los mismos. Una de las más interesantes es la posibilidad de devolver un juego tras su compra y por ende el dinero gastado siempre y cuando no hayamos excedido las dos horas de juego. Un método bastante útil que muchos utilizan para sacar primeras impresiones sobre esa última adquisición y así decidir si el juego merece, o no, la pena.

Utilizando este servicio de Steam, el estudio Sungame Studio ha tenido la genial idea de crear un videojuego con esta “temática”. Os lo explicamos. ‘Refund Me If You Can’, que puede traducirse como ‘Devuélveme Si Puedes’, es un juego de terror que nos invita a salir indemnes de las pesadillas de Sarah, su protagonista. “Un laberinto, un monstruo que te persigue, ¿tendrás el coraje y la destreza para escapar de esta pesadilla en menos de dos horas?”, reza la descripción del producto en Steam.

¿Significa esto que ‘Refund Me If You Can’ tiene esa duración? Sí y no. Aquí es donde entra en juego una de las mecánicas más interesantes del videojuego de Sungame Studio. Y es que el propio juego nos invita a terminar la aventura en menos de dos horas, es decir, el tiempo límite para pedir la devolución del videojuego en cuestión en Steam.

El juego ha dado mucho de qué hablar en Steam, tanto para bien como para mal. Y es que en ‘Refund Me If You Can’ nos veremos dentro de un auténtico laberinto sacado de las peores pesadillas mientras somos perseguidos por una criatura. Si a los momentos de tensión le añadimos además que será muy fácil perdernos, son pocas las posibilidades que tendremos de escapar con vida en la primera oportunidad. ¿O por el contrario no? Sea como fuere, el título tiene el módico precio de 3,99 euros, nada mal dada su más que interesante y desafiante propuesta.