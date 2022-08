Los juegos para un jugador y claro enfoque en su narrativa son la prioridad para PlayStation

Son muchos los usuarios que desde hace años han decidido dar el salto a PlayStation frente a otras marcas por un motivo en concreto: su gran apuesta por los juegos singleplayer y la calidad de los mismos. 'God of War', 'The Last of Us', 'Spider-Man' son sólo algunos de los títulos disponibles en exclusiva para PlayStation y que han catapultado a la marca a ser todo un éxito.

En un reciente comunicado, el máximo responsable de PlayStation Studios ha confirmado que desde la marca seguirán apostando de lleno por las aventuras para un jugador como han hecho hasta ahora.

"Tal y como os aseguramos con nuestros planes de lanzar determinados juegos en PC, nuestros esfuerzos por llegar más allá de las consolas no afectan para nada a nuestros compromiso con la comunidad de PlayStation ni a la motivación de seguir creando experiencias narrativas para un jugador"; destacaba Hermen Hulst en el comunicado.

God of War Ragnarok | Sony

El horizonte se presenta cuanto menos prometedor en este aspecto para los usuarios de PlayStation. Hace poco pudieron disfrutar de 'Horizon Forbidden West' y este mismo año harán lo propio con 'God of War Ragnarok'. De ahí en adelante llegarán otras aventuras con 'Spider-Man', 'Lobezno' y quien sabe que otras franquicias estrella dentro del universo PlayStation.