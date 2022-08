PlayStation 5 sube de precio, pero hay buenas noticias si optas por Switch o Xbox Series

PlayStation 5 sube de precio y los jugadores que no han podido hacerse con la nueva consola de Sony están, como es lógico, tirándose de los pelos. PS5 se situará en su edición con lector de discos en un precio de 549,99 euros; mientras que la edición sin lector se queda en unos 449,99 euros.

Un aumento de casi 50 euros que no ha sentado nada bien a la comunidad de jugadores que, ya sea por falta de stock o bien esperando una pronta rebaja de la máquina, no han podido hacerse hasta ahora con la plataforma. Varios analistas preveen que este aumento de precio no supondrá ningún problema para Sony, pero ¿qué ocurrirá con el resto de compañías? ¿Qué harán Microsoft y Nintendo a raíz de la decisión de Sony?

¿Subida de precio de Nintendo Switch?

Nintendo Switch OLED Model | Nintendo

Tal y como ya os indicamos hace unos días, en Nintendo no piensan por el momento en una subida de precio para Switch. Shuntaro Furukawa aseguró que la consola cuenta en estos momentos con dos puntos claves que desde la empresa quieren mantener: un entretenimiento único y un precio muy ajustado.

Es por ello, y más aún tras superar la impresionante barrera de los 100 millones, desde Nintendo creen que la mejor estrategia ahora mismo es aumentar considerablemente la producción de Switch.

¿Subirá Xbox Series su precio?

Xbox Series X | Microsoft

Con el "no", por ahora, de Nintendo; Microsoft también se ha pronunciado sobre la posible subida de precio de su plataforma. En este caso los de Redmond han hablado apenas unas horas después del jarro de agua fría de Sony y PS5.

Un portavoz de Microsoft ha asegurado al medio Windows Central que "no habrá subida de precio para Xbox Series X y Xbox Series S". Aprovechando la situación, Microsoft ha recordado que el precio de Series S se mantendrá en 299 euros; 499 euros para Xbox Series X.