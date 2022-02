Descubren que el nuevo logo de 'Street Fighter' está sacado de Adobe Stock y cuesta 80 euros

Capcom presentaba ayer 'Street Fighter 6', el nuevo videojuego de la franquicia dispuesto a recuperar el trono en el género de los fighting games. El videojuego se presentó con un escueto tráiler en el que podíamos ver a Ryu algo más entrado en años; así como el logo del título.

Ha sido precisamente el logo de 'Street Fighter 6' el que más críticas ha generado en las redes sociales y foros. ¿El motivo? Su simpleza y diseño en comparación a otros utilizados en entregas anteriores. La crítica es mucho más mordaz por parte de los usuarios cuando algunos han descubierto que el logo, o al menos su diseño, está disponible para la compra.

Aurich, director creativo en Ars Technica, ha sido el encargado de sacar a la luz el descubrimiento; dejando a más de uno con la boca abierta. "El nuevo logo de 'Street Fighter 6' está disponible por 80 dólares en Adobe stock"; decía Aurich en su cuenta personal de Twitter.

"No sé ni qué decir. Sabía que era genérico, pero no que fuese tan malo. Buscaron SF en una web de logos, redondearon un par de esquinas y añadieron el 6. No puedo"; añadía perplejo Aurich. El director creativo de la revista añadió un toque más ácido al asunto, invitando a los usuarios a crear su propio juego de lucha con los logos de Adobe Stock.

"¿Preparado para crear tu propio juego de lucha llamado Street Guardians, Street Puncherz, Street Crash, Street Heist, Street Smashers o Street Assault? Buenas noticias, ya tengo tu logo preparado ¡Sólo por 80 dólares, es una ganga!"; decía con humor Aurich. Por ahora Capcom y responsables de la obra no se han pronunciado al respecto sobre los motivos del logo, pudiendo tratarse de un logo conceptual.