'Just Die Already' y 'Paradigm' son los nuevos juegos gratis en Epic Games Store

Ya están aquí los nuevos juegos gratis para Epic Games Store. En esta ocasión la empresa se ha decantado por dos propuestas de lo más divertidas y entretenidas, en especial para los que busquen experiencias cuanto menos "curiosas".

El primero de ellos es 'Paradigm', una aventura surrealista que tiene lugar en una Europa del Este con una ambientación de mundo postapocalíptico. Interpretaremos a un "atractivo" mutante. Nada fuera de lo normal hasta aquí, salvo cuando se ve sorprendido por su pasado en forma de perezoso. No termina aquí la cosa, pues dicho enemigo vomitará dulces. Interesante ¿verdad?

No menos interesante es 'Just Die Already'; un juego de mundo abierto en el que interpretaremos a ancianos y tendremos total libertad para actuar como nos plazca. Sus creadores, autores también de 'Goat Simulator', lo tienen claro a la hora de describir el producto: "Eres mayor y estás de mala uva, y encima te acaban de echar de la residencia".