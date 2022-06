'No Man's Sky' confirma fecha de lanzamiento en Nintendo Switch

'No Man's Sky' se ha convertido en uno de esos ejemplos perfectos de cómo un título puede redimirse de su desastroso lanzamiento. Con una publicación que fue motivo de infinidad de memes, desde Hello Games supieron encauzar la aventura y no sólo eso, sino también añadiendo una ingente cantidad de contenido.

Tras publicarse en Xbox cómo última plataforma tras su estreno en PC y PlayStation, 'No Man's Sky' ha confirmado también lanzamiento en Nintendo Switch. La híbrida de Nintendo recibirá el próximo 7 de octubre esta epopeya espacial que promete tenernos atrapados durante horas.

Lo hace además tanto en formato físico como digital, nada mal para los coleccionistas. Por otra parte y no menos importante, 'No Man's Sky' para Nintendo Switch aterriza, nunca mejor dicho, con todo el contenido publicado hasta la fecha.

El videojuego de Hello Games ha recibido varios premios desde su estreno como ejemplo de título en constante actualización. Sus expansiones son completamente gratuitas, sumando todo tipo de novedades jugables en forma de mecánicas, construcciones y mucho más.