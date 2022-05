'No Man's Sky' recibe una gigantesca actualización gratuita cargada de contenido

Hay muchos que no entienden lo de 'No man's Sky', y no es para menos. Cada cierto tiempo el videojuego de Hello Games recibe una gran expansión de carácter totalmente gratuito y que añade de forma exponencial todo tipo de contenido al videojuego de ciencia ficción.

Este ha sido el caso, por sorpresa y sin previo aviso, de Leviathan. Hello Games acaba de anunciar la nueva expansión de 'No Man's Sky', un contenido que para más señas ya está disponible en consolas y ordenadores, tanto Xbox, PC como PlayStation.

¿Qué encontraremos en la misma? ¡Pues mucho contenido! Y es que de nuevo sus desarrolladores no se han cortado un pelo y han implementado decenas de elementos como para parar un tren. Uno de sus principales incentivos son las expediciones para localizar la ubicación del llamado Leviathan.

Estas expediciones podrán ser en compañía de otros jugadores, pero no son las únicas novedades de la expansión. Tal y como explican en la publicación, Leviathan introduce ciertos elementos de roguelike que sin duda harán las delicias de los usuarios más dedicados al gran triunfador de los títulos independientes.