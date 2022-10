'Mario Kart' ya tiene sus relojes oficiales pero su precio te va a dejar boquiabierto

Nintendo no se suele prodigar en el mundo del merchandising. No obstante, cuando lo hace, sus productos suelen llamar poderosamente la atención. El último de ellos no es una excepción aunque el principal motivo ha sido su precio. Y es que la compañía japonesa ha anunciado varios relojes oficiales basados en 'Mario Kart', con un precio francamente prohibitivo.

Nintendo se ha asociado con la marca de relojes TAG Heuer para lanzar dos nuevos relojes basados en su famosa franquicia. TAG Heuer Formula 1 X Mario Kart es el nombre que ha recibido la colección, con dos modelos cuya franja de precio va desde los 4.300 dólares ¡hasta los 25.600 dólares!

El modelo más "asequible" es menos dado a los detalles aunque no por ello exento de características. Si nos vamos a la edición más pudiente, el reloj de más de 25.000 dólares nos encontraremos el modelo más exclusivo y mejor nivel de detalle a todos los niveles. Eso sí, en todos ellos encontramos detalles sacados del videojuego, tanto a Mario subido al kart como la icónica estrella. En caso de que estés interesado (y puedas darte el capricho), ambos relojes están abiertos a inscripción a través de la página oficial desde el 17 de octubre hasta el 20 del mismo mes.

Más allá de este pudiente complemento, 'Mario Kart' sigue siendo una de las franquicias más rentables de Nintendo hasta la fecha. El videojuego de Nintendo Switch ha recibido a lo largo de 2022 una nueva tanda de circuitos, haciendo de 'Mario Kart 8 Deluxe' la entrega definitiva de la saga. ¿Veremos algún día 'Mario Kart 9'? El listón está muy alto, pero no cabe duda de que Nintendo sorprenderá tarde o temprano con una nueva entrega.