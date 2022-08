Una mujer convence a hombres por Tinder para comprar un videojuego y hacerles “ghosting”

La noticia divertida del día la deja ‘NieR Automata’. El videojuego de culto de Platinum Games se ha convertido en el gran protagonista de una historia que tiene a una mujer, varios hombres y a Tinder como principales elementos. A través de su cuenta personal en Twitter, Jen, ha explicado todo el entramado en la aplicación de citas y cómo engañaba a los hombres para comprar ‘NieR Automata’.

La estrategia de Jenny no tiene pérdida. A través de Tinder, la joven habló con varios hombres. Llegado un momento de la conversación en el que había algo más de confianza, Jen instaba a sus citas para que compraran ‘NieR Automata’. De la noche a la mañana, Jen dejaba de hablar con ellos. Lo que actualmente es conocido bajo el término “ghosting”.

¿El motivo detrás de esta estrategia? “Unas ventas más altas del videojuego conllevan más videojuegos de Taro (creador de Nier Automata)”; tal y como explicó en una entrevista; pero también hablar durante horas y horas de su juego favorito. “Ignoré una veintena de hombres, algunos esperaban algo de mi por recomendarles el juego”; explicaba sobre el motivo de hablar con chicos en Tinder sobre NieR Automata.

“Solía rondar por Tinder y hacer que chicos compraran NieR Automata, luego los ghosteaba. Nunca dije que fuera a tener sexo con ellos y simplemente hablaba un montón sobre el juego y lo recomendaba”; confesaba Jen a Kotaku, medio que se hizo eco de la jugada maestra de la joven. La historia de Jen no ha pasado por alto para el creador del mismo, Yoko Taro, quien a través de Twitter ha aplaudido el movimiento de la seguidora.

Pero, ¿por qué esta obsesión de Jen por NieR Automata? Tal y como relata a la revista, la joven descubrió el videojuego en uno de los momentos más complicados de su vida y en el que la depresión, una familia abusadora y haber sufrido bullying la llevaron a un pozo sin fondo; con pensamientos sobre el suicidio. ‘Descubrí NieR Automata y me ayudó a seguir adelante. Especialmente la frase del videojuego “un futuro no es algo que te den. Es algo que debes escoger por ti mismo” me marcó”; señaló.