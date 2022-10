'Need for Speed Unbound' desvela su primer tráiler y lista completa de coches

Ya tenemos primer tráiler para 'Need for Speed: Unbound', el nuevo título de la veterana marca de conducción y que de cara a su próxima entrega apuesta de lleno por la next-gen y un estilo visual de lo más vanguardista.

Y así ha sido, porque lo nuevo de Criterion Games no ha dejado a nadie indiferente; mostrando un primer tráiler cargado de acción y carreras urbanas donde el tunning será una pieza clave. Su apartado técnico, cimentado de nuevo sobre el Frostbite, estará llevado de la mano por un apartado que en lo artístico mezcla el fotorrealismo con el cell-shading.

Need for Speed Unbound | EA

¿Habrá que esperar mucho para jugar a 'Need for Speed: Unbound'? No demasiado. El videojuego aterrizará el próximo 2 de diciembre de forma exclusiva en PlayStation 5, Xbox Series X y PC, marcando el margen de los 4K60fps para las consolas de Sony y Microsoft.

En lo que a los detalles se refiere, Criterion ha liberado la lista completa de vehículos que estarán presentes en el videojuego. Más de 150 coches, todos ellos por supuesto reales.