Nintendo Pictures, así es la nueva división de la compañía para adaptar al cine sus franquicias más conocidas

Los fans que esperaba ver en la gran pantalla los personajes de Nintendo están de enhorabuena. Hace unas horas la empresa japonesa ha anunciado la compra de Dynamo Pictures, productora de contenido audiovisual en campos como las series de animación, pero también películas entre otras categorías.

Tras la compra al 100% de la productora, la empresa nipona ha confirmado que a partir del próximo 3 de octubre Dynamo Pictures pasará a llamarse Nintendo Pictures Co, Ltd. Esta nueva división de la compañía se centrará, como ya estáis imaginando, en la producción de contenido audiovisual basado en algunas de las marcas más importantes de Nintendo. La relación entre Dynamo Pictures y Nintendo no es nueva. La productora ha trabajado previamente en algunos cortos para franquicias como ‘Metroid’, pero también en videojuegos como ‘Monster Hunter Stories’.

Ahora bien, ¿qué sagas veremos en la pequeña o gran pantalla? Ese es el gran misterio que muchos jugadores se preguntan a día de hoy. El interés de NIntendo por este campo no ha cesado en los últimos años. Por un lado hay en marcha una película de ‘Super Mario’ con Chris Pratt y Anay Taylor-Joy en los papeles protagonistas del fontanero y la princesa Peach respectivamente.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo

También se está desarrollando una cinta de animación basada en la saga ‘Super Mario’, aunque los detalles sobre la misma no han trascendido por ahora. Teniendo en cuenta que a partir del próximo mes de octubre Nintendo Pictures comenzará a trabajar en marcas de la empresa para adaptaras al cine o series, varios fans ya han puesto sus deseos sobre la mesa, siendo ‘The Legend of Zelda’ la gran protagonista.

Y es que la franquicia de Shigeru Miyamoto se ha convertido en el foco de atención para los fans a la hora de llevar una saga de videojuegos de Nintendo al cine. Dado su amplísimo universo, el gran número de historias contadas y todavía por conocer, no sería extraño que Nintendo quisiera entrar por la puerta grande en este mercado gracias a ‘The Legend of Zelda’.