Nueva Switch a la vista: Filtran multitud de detalles de la que sería la próxima consola de Nintendo

¿Switch Pro? ¿Switch 2? Los rumores sobre la nueva consola de Nintendo llevan circulando por internet desde hace meses. La GranN se ha limitado a asegurar, como en otras tantas de ocasiones, que no tiene ningún anuncio que hacer referente a hardware por ahora. No obstante, diversos insiders y supuestos empleados cercanos a la compañía nipona alegan que la existencia de una nueva Switch es muy real.

Estrenada hace ya cinco años, Switch ha superado la barrera de los 111 millones de unidades vendidas. Se dice pronto. ¿Es momento para el cambio y dar cabida a nuevo hardware? De cara a otras compañías como Sony o Microsoft todo indicaría que sí, pero en el caso de Nintendo parecen querer mantener los tiempos. No obstante y en palabras de un empleado de Nvidia, la nueva Switch ya tiene previsto el que será su hardware.

Nvidia, empresa encargada de suministrar los chips a Nintendo, habría confirmado la existencia de Tegra 239 o lo que es lo mismo el SoC (system on chip) de la sucesora de Switch. Hablamos del componente más importante y que más ríos de tinta ha hecho correr meses atrás cuando se hablaba de una supuesta Switch 2, pero que ahora parece más real que nunca tras la confirmación de un empleado de la compañía.

Pero, ¿con qué cuenta este chip Tegra 239 que tanto está llamando la atención? El componente ofrecería una más que notable mejora gráfica de la consola con respecto a lo visto en Switch, pero se quedaría muy por debajo en lo visual para aquellos que esperaban un potencial similar al de PS5 o Series X. No obstante y a juzgar por los datos técnicos la nueva Switch suena prometedora.

Si comparamos las características técnicas del Tegra 239 con las consolas de la competencia nos encontramos que Switch 2 podría ofrecer unos resultados similares a los de PlayStation 4 Pro y Xbox One X en modo dock. Por el contrario, y en modo portátil, la supuesta nueva Switch sería equiparable en resultados a Xbox One y PlayStation 4. Además, también se señala que la plataforma sería compatible con DLSS 2.0 y Ray Tracing, dos de las tecnologías más demandadas en los desarrollos actuales. Nada mal, ¿verdad?

En lo que a su lanzamiento se refiere, y si tenemos en cuenta las palabras de varios de los analistas más importantes de la industria, Nintendo Switch 2 no llegaría a las tiendas hasta 2024. Nintendo tiene un importante catálogo todavía por delante para su híbrida, con juegos tan esperados como ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, ‘Pokémon Escarlata y Púrpura’ o Bayonetta 3. No hace falta que digamos que la noticia debe cogerse con pinzas hasta la correspondiente confirmación de Nintendo que, visto lo visto, todo apunta a esperar unos cuantos meses.