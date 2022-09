'Zelda: Tears of the Kingdom' no ha salido en Switch y ya tiene homenajes así de espectaculares

Ya tenemos nombre para la secuela de 'Breath of the Wild'. 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' es el nombre por el que se ha decantado Nintendo para la siguiente aventura de Link en Nintendo Switch. Un videojuego que ya se ha colado como el más deseado de 2023 si echamos un vistazo a las opiniones en redes sociales y foros.

Y es que si precisamente prestamos atención a plataformas como Twitter o Reddit descubriremos que en tan sólo unos días desde su anuncio oficial, 'Tears of the Kingdom' cuentan con una legión de tributos y homenajes fuera de lo normal. El más impactante de ellos tiene a un usuario de Twitter como principal protagonista.

¿El motivo? Utilizando una explanada de 'Breath of the Wild', el jugador zelda_watchan ha lanzado armas sobre la zona para crear nada más y nada menos que una imponente figura que aparecía en el tráiler de 'Tears of the Kingdom'. El vídeo se ha hecho viral en cuestión de horas, alcanzando miles de visualizaciones en la red social. 'Tears of the Kingdom' llegará a Switch el próximo 12 de mayo de 2023.