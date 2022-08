Un nuevo 'Alone in the Dark' se encuentra en desarrollo

Pocas sagas de terror son tan conocidas en el mundo de los videojuegos como 'Alone in the Dark', sin embargo, la licencia fue en picado con sus últimos episodios y los editores decidieron darle un buen descanso. Ahora THQ Nordic ha anunciado que vuelve a trabajar con la licencia, en lo que parece que será un reinicio de la clásica saga de terror ideada por la desaparecida Infogrames.

El desarrollo ha sido anunciado en una conferencia de prensa de THQ Nordic, en donde también pudimos ver un primer tráiler. Su desarrollo corre a cargo de Pieces Interactive, uno de los estudios suecos que trabajan bajo el paraguas de la editora THQ, y llevan trabajando en la obra nada menos que 4 años. Esta obra de terror en tercera persona se ha construido en Unreal Engine 4 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y P C, con una fecha de lanzamiento aún por confirmar.

Alone in the Dark | THQ Nordic

El juego es una mezcla, según sus desarrolladores, "del juego de terror en tercera persona, personajes extraños e interesantes, una atmósfera densa y un combate emocionante". Con una ambientación de época, parece que hará las delicias de los fans del género: “En el sur profundo de los Estados Unidos durante los años 20, el tío de Emily Hartwood desaparece. Acompañada por el detective privado Edward Carnby, van a buscarlo a la mansión Derceto, un manicomio donde algo les acecha. Te encontrarás con ocupantes extraños, reinos de pesadilla, monstruos peligrosos y descubrirás una conspiración malvada”.

Los asistentes a la Gamescom 2022 podrán disfrutar de un teaser jugable que actuará como prólogo de la historia.