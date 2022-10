El nuevo parche de 'Elden Ring' insinua la llegada de un DLC

Se lleva hablando desde hace unos meses de la llegada de un posible DLC a 'Elden Ring'. Un contenido descargable que traería consigo nuevas zonas y características al videojuego de From Software. Si bien los rumores parecían que se habían quedado en silencio desde hace un tiempo, el lanzamiento de un nuevo parche al título los ha devuelto a la palestra.

El estudio japonés estrenaba para el videojuego la actualización 1.07. Un parche que trae consigo varios ajustes en términos de nerfeos a las artes de combate, armaduras y corrección de errores. Nada fuera de lo normal, salvo por la pericia de los dataminers que no han tardado en encontrar detalles sobre un posible DLC que llegaría próximamente al videojuego.

'Elden Ring' daría cabida en el futuro, según Lance McDonald y uno de los dataminers más famosos de la comunidad de From Software, hasta dos nuevos mapas. Si bien no existen todavía en el videojuego, se han encontrado referencia a los mismos a raíz del último parche. Por otro lado, Lance también señala que el videojuego añadiría la tecnología Ray Tracing para trazado de rayos. Algo ya anunciado, pero del que no se sabía nada hasta la fecha. Tendremos que esperar algo más y de manera oficial para salir de dudas.