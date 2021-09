Un nuevo rumor parece indicar la llegada de dos nuevos juegos de Minecraft

Minecraft es uno de los mejores videojuegos exclusivos del catálogo de Microsoft. Desde su lanzamiento hace ya más de 10 años, el proyecto ha disfrutado de gran popularidad entre la comunidad y de varias expansiones de contenido. Ahora parece que la compañía estadounidense tiene nuevos planes para su popular licencia, con un rumor que asegura la llegada de dos nuevos juegos basados en la franquicia.

Tanto Mojang Studios como Xbox Game Studios podrían estar desarrollando dos nuevos juegos de Minecraft. La naturaleza de ambos proyectos sería completamente diferente una de la otra, y la filtración llega de la mano de Jez Corden, un experto en la industria que, a pesar de no haber revelado mucha información, ha señalado que se ha enterado a través de varias fuentes confiables.

Minecraft | Mojang

Tal y como asegura, “Hay más Minecraft en camino. Sé por fuentes de confianza que Mojang tiene al menos dos proyectos totalmente nuevos que no son Minecraft o Minecraft Dungeons, aunque no tengo ni idea de cómo podrían ser exactamente esos juegos. Tal vez descubramos que todas esas publicaciones de arte de píxeles eran en realidad bromas para proyectos completos… o tal vez no. Pero es de esperar”, explicaba en una entrada en Windows Central.

Es bien sabido que la franquicia ha estado explorando nuevos territorios y se ha expandido a nuevos géneros. Minecraft Dungeons es uno de los mejores ejemplos pero, sin embargo, Microsoft todavía no se ha pronunciado al respecto. Es por ello que debemos tomarnos esta filtración por lo que es: un rumor.