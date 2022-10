‘Overwatch 2’: Cómo conseguir overwatch coins

‘Overwatch 2’ ya se encuentra entre nosotros y trae consigo todo tipo de novedades para los jugadores. No solo nos encontramos con el formato free to play, sino con todas las novedades a la hora de ir sumando contenido para los héroes. Esto provoca que tengamos que echar horas y horas de juego para no solo dominar la partida, sino llegar a personalizar a nuestros personajes tal y como nos gustaría.

Sin embargo, uno de los elementos que los fans más desconocen es, precisamente, saber cómo se pueden conseguir las monedas del juego. Las overwatch coins son la moneda del juego que nos permite acceder a comprar skins así como otra serie de cosméticos con los que personalizar nuestra partida. Sin embargo, ¿sabes qué métodos existen para poder conseguir estas monedas? Hoy llega el momento de que podamos contaros todos sus secretos.

Métodos para conseguir monedas en Overwatch 2

Existe un método claro para todos los jugadores a la hora de adquirir Overwatch coins y es, básicamente, pagar por estas. Aquí debes saber que 100 Overwatch coins tienen un valor de 1 euro. Por ello, aquí tienes que pensar que si las compras, no solo podrás acceder a comprar las skins disponibles en la tienda, sino también a hacerte con el pase de temporada y todas sus ventajas.

Sin embargo, existe un método para poder conseguir las monedas gratis. Este método consiste en cumplir con los desafíos semanales. En estos, si logras completar los 3 niveles, podrás hacerte con un total de 60 monedas. Esto se debe a que si consigues completar 4 desafíos, te harás con 30 monedas, si consigues completar 8 te llevarás 20 monedas. Y si consigues completar los 11 disponibles, entonces podrás hacerte con 10 monedas más.

Si mantienen este método y logras hacerte con todas las monedas, entonces es posible que consigas el pase de temporada cada dos temporadas. Una forma exclusiva de seguir aumentando las skins y propuestas de los personajes.