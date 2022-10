‘Overwatch 2’: Consejos útiles para novatos en el shooter

‘Overwatch 2’ ya se encuentra entre nosotros y, con ello, vienen todo tipo de sorpresas para los jugadores. Tenemos a los héroes, tenemos los mapas y habilidades únicas que dominar. Sin embargo, cuando entras de nuevas en el shooter de Blizzard, todo puede resultar muy confuso, sobre todo cuando se trata de iniciar una partida y ni siquiera saber qué rol quieres jugar o si realmente debes elegir uno u otro porque crees que podrás con ello.

Con intención de que puedas dominar tus partidas, vamos a compartir contigo una serie de puntos a tener en cuenta. Esta guía no solo será útil para novatos que acaban de llegar a ‘Overwatch 2’, sino también un recordatorio para esos jugadores que, con el tiempo, han podido coger una serie de vicios malos que pueden traer consigo inesperadas vueltas de partida, incluso derrotas cuando no parecía ser posible. Por ello, con intención de ayudarte, vamos a compartir contigo una serie de trucos que no te puedes perder.

Overwatch 2 | Blizzard

¿Qué personaje elegir? Mira su rango de dificultad

Puede que tu primera tentación sea la de elegir un personaje que se ajusta al diseño que tienes en mente. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que los personajes no deben evaluarse por el diseño, sino por su dificultad. Hay personajes que cuentan con una serie de particularidades que los hacen más o menos fáciles de jugar. En la pantalla de selección debes buscar la explicación de las habilidades del personaje en cuestión y ahí verás señalada con una o más estrellas la dificultad del personaje. Una estrella es simple, tres estrellas es avanzado. Por ello, evalúa tus capacidades y elige bien.

Olvídate de intentar matar a todos

Hay una mala tendencia en el juego y es que muchos se plantean que la única intención del juego es obligarnos a matar a todos los rivales. No va a ganar el equipo que más bajas acumule ni mucho menos el que más muera, sino que es importante que te mantengas más tiempo vivo y en el objetivo de la misión. Así es que el trabajo en equipo es fundamental y proteger a los tuyos, así como buscar que te protejan es lo principal.

Investiga el mapa en el que juegas

Conocer a fondo el mapa en el que juegas es uno de los puntos que muchos creen que no importa y que, sin embargo, puede salvarte en más de una partida. Es posible que tengas en una partida a un equipo que se ha hecho con la zona y que parece imposible acceder sin ser detectado. Aquí es el momento de organizarte y buscar esos caminos secundarios para sorprenderlos.

Overwatch 2 | Blizzard

Elige el mejor rol para ti

Al igual que es importante elegir al personaje, es importante conocer el rol que quieres jugar. Cada personaje pertenece a uno de los roles: tanque, dps y apoyo. Elige tanque si quieres ser la torre de tu equipo, buscando ser el de los ataques más fuertes y, sobre todo, la resistencia. Toma el rol de DPS si cuentas con algo de buena puntería y, sobre todo, vas a realizar ataques rápidos y retirarte a tiempo. Elige apoyo si eres consciente de que tu rol es el de curar a tus compañeros y protegerlos, evitando que caigan en batalla.

Trabaja en equipo

Por último, pero no por ello menos importante, es el trabajar en equipo. Se trata del punto fundamental de toda partida y es que, en ‘Overwatch 2’, son cinco personas en el equipo. Uno será el tanque, dos el DPS y dos el apoyo. Es sumamente importante el trabajo en conjunto, el formar una buena piña que se mantenga unida y que no se separe ante el más pequeño de los obstáculos. Confía en tu equipo y trata de ayudar siempre que sea posible, retirándote en el momento en el que te encuentres solo para esperar los refuerzos.