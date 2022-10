¿Qué personaje de 'Overwatch' eres según tu personalidad? Descúbrelo con nuestro test

En el mundo de los videojuegos, el shooter de Blizzard marcó un antes y un después. No solo es su propuesta jugable, sino su trama en general lo que provoca que millones de jugadores sigan los pasos de estos héroes en la batalla, ya sea en su formato de partida rápida, en arcade u optando por dar un salto a la competición. Cualquier modo es bienvenido siempre y cuando contemos con nuestro equipo para dar y recibir todo el apoyo.

Con la llegada de ‘Overwatch 2’, parece que esta propuesta va un paso más allá, garantizando que todos los jugadores puedan disfrutar de una experiencia sin igual. Y lo mejor es que no se limita únicamente a contar con los detalles jugables, sino a incorporar nuevos personajes con los que sentirnos a gusto jugando o que su historia llega a marcarnos un poco más que la del resto. Por todo esto parece que es un buen momento para descubrir qué personaje de ‘Overwatch’ se identifica contigo según tu personalidad.

Overwatch 2 | Blizzard

Qué personaje de Overwatch eres

Existen 35 héroes en ‘Overwatch’, cada uno con sus puntos de diferencia, con su propio carácter, con su esencia e incluso habilidad. Cada historia, cada obstáculo a superar puede tener puntos en común y, sin embargo, cada personaje lo vivirá de forma única. Esto es lo mismo que sucede con la vida, donde cada persona puede vivir unos mismos sucesos y, sin embargo, cada uno lo vivirá de forma completamente diferente.

Por supuesto, al igual que sucede con otros juegos, es posible que, a pesar de que te sientas cómodo jugando con uno u otro personaje, este puede no ser el que te identifique o con el que la historia te haga sentir más emocionado. Por ello, no debe sorprenderte si finalmente el personaje que aparece como resultado de este test no es el mismo con el que juegas tus partidas o el que, como mínimo, intentas elegir.

¿Qué personaje de ‘Overwatch’ crees que eres según tu personalidad? Ha llegado el momento de elegir y, como puedes imaginar, tienes bastantes soluciones. ¿Cuál crees que será el tuyo? No dudes en responder con sinceridad y, sobre todo, compartir tu respuesta para descubrir si otros jugadores han tenido la misma respuesta que tú.