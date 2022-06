‘Overwatch 2’ ya tiene fecha para su beta en PC y consolas

Hace apenas unos días que el equipo de Microsoft anunciaba durante su conferencia de Xbox and Bethesda la gran sorpresa de que ‘Overwatch 2’ se estrenaría como free to play. Este gran anuncio dejó sin palabras a los jugadores, sobre todo porque se nos indicaba una fecha para su estreno y, sin embargo, parece que no habíamos hecho más que ver el principio de la gran sorpresa.

Así se ha notificado al confirmar que habrá una beta para ‘Overwatch 2’ antes de lo esperado. Esta se ha confirmado para PC, PlayStation y Xbox y se podrá disfrutar a partir del 28 de junio. Esto es mucho antes de su estreno oficial, el cual tendremos disponible a partir del 4 de octubre. De este modo tendremos acceso a una propuesta completamente única y fascinante.

Overwatch 2 | Blizzard

Lo mejor es que, si quieres todavía más sorpresas, te gustará saber que esta beta te permitirá disfrutar de la jugabilidad de Junker Queen, el nuevo personaje de ‘Overwatch 2’. No solo eso, sino que incluso los jugadores podrán disfrutar de la llegada de un nuevo mapa, ambas novedades presentadas durante el evento de Xbox y que provocó que todos los jugadores se mostrasen de lo más sorprendidos.

No solo eso, sino que además tendremos un streaming centrado únicamente en el juego de Activision. Este tendrá lugar el jueves 16 de junio a partir de las 19 horas. De este modo podremos seguir las novedades de este PvP que garantizará que todos los jugadores sigan disfrutando de la acción imparable de este shooter con grandes héroes que no para de crecer.