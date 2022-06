Xbox & Bethesda Showcase: Resumen de la conferencia con todas las novedades

Como ya os contamos, durante esta tarde Microsoft ha celebrado un nuevo evento en directo en el que ha mostrado el porvenir que los fans de la compañía podrán disfrutar en los próximos meses. Y es que durante la Xbox & Bethesda Showcase se han mostrado una buena cantidad de anuncios y nuevos detalles de juegos ya anunciados, así como alguna que otra sorpresa. A continuación os mostramos un resumen de todas las novedades para PC, Xbox Series, Xbox One, Bethesda y Game Pass.

Redfall encabezó el evento con un nuevo tráiler

El evento comenzó con un tráiler gameplay de ‘Redfall’, el FPS cooperativo de mundo abierto desarrollado por Arkane Austin, el equipo galardonado responsable de ‘Prey’ y ‘Dishonored’. El tráiler no mostró mucho más de lo que ya habíamos visto. Recordad que en este shooter Massachusetts está asediada por una legión de vampiros, y los jugadores tendrán que agruparse con otros jugadores para crear el equipo de cazavampiros perfecto y derrotar a cientos de enemigos.

El rumor sobre Hollow Knight: Silksong era real

El siguiente anuncio en aparecer fue uno de los más rumoreados horas antes del evento. Hablamos de 'Hollow Knight: Silksong', el cual se mostró con un breve tráiler gameplay en el que finalmente se confirmó que estará disponible en Game Pass desde el momento de su lanzamiento. Recordad que ‘Hollow Knight: Silksong’ es la secuela de ‘Hollow Knight’, un metroidvania de acción y aventura en dos dimensiones. Para muchos, la primera parte es el mejor juego de su género jamás desarrollado.

League of Legends se une a la familia de Xbox

El siguiente anuncio memorable fue la confirmación de que todos los juegos de Riot Games llegarán al Game Pass. Es más, todo el contenido perteneciente a los juegos de Riot Games queda desbloqueado en Xbox Game Pass. Esto quiere decir que tendremos a nuestra disposición todos los héroes de juegos como ‘Valorant’ o ‘League of Legends’.

La secuela A Plague Tale: Requiem también mostró un nuevo tráiler

La conferencia continuó con un nuevo tráiler gameplay de un juego muy esperado desde que su precuela conquistará a los fans gracias a su jugabilidad e historia. Hablamos de ‘A Plague Tale: Requiem’, en el que continuaremos el viaje de Amicia y su hermano, Hugo, en una nueva y peligrosa misión en la que tendrán que hacer todo lo necesario para sobrevivir en un mundo lleno de peligros. Recordad que también estará disponible el mismo día de su lanzamiento en Xbox Game Pass, y aunque no se ha revelado fecha concreta, se espera que llegue este 2022.

Forza Motorsport calienta motores para 2023

Una de las sagas más emblemáticas de Xbox regresa con 'Forza Motorsport', comúnmente conocido como ‘Forza Motorsport 8’. En esta ocasión el juego promete nuevas físicas, así como un apartado gráfico mejorado, que aproveche un poco más las bondades de la consola de nueva generación. Por desgracia, no han comentado nada sobre el apartado online, algo que los fans esperaban ver en esta conferencia. Llegará en primavera 2023.

Overwatch 2 se pasa al Free-To-Play este año

El siguiente título en aparecer fue ‘Overwatch 2’, el cual estará disponible este 4 octubre bajo el formato early access sólo para Xbox y PC. Sin embargo, lo más destacado del anuncio es que se ha confirmado uno de los rumores que había sobre el juego, y es que será un título completamente gratuito. Además, se anunció a un nuevo personaje para el título llamado Junkerqueen, y será un personaje de la clase tanque.

Forza Horizon 5 se alía con HotWheels para su primera expansión

Otro anuncio que vale la pena mencionar fue la alianza de ‘Forza Horizon 5’ con ‘HotWheels’, para crear la primera expansión del juego. En esta expansión podremos hacernos con varios modelos de coche del famoso juego para niños. ‘Forza Horizon 5’ está disponible desde noviembre de 2021 en Xbox Series, Xbox One y PC, además de en Game Pass.

Un nuevo juego de Minecraft salta a escena: Minecraft Legends

Una de las sorpresas del evento fue un nuevo juego de los creadores del sandbox más famosos de los últimos años: Minecraft. Siguiendo con el estilo que tanto ha caracterizado al mencionado juego, los grandes bloques cuadrados seguirán llenando nuestra pantalla. Sin embargo, esta vez lo hará bajo el nombre de ‘Minecraft Legends’, y se trata de un título de acción y estrategia, que para muchos recuerda a ‘Dragon Quest Builders’.

As Dusk Falls, el videojuego se convierte en novela gráfica

Otro anuncio que destacó por su apartado visual fue ‘As Dusk Falls’, una novela gráfica que promete estar cargada de acción. En el tráiler pudimos ver como las tomas de decisiones tendrán su impacto en la historia, al más puro estilo ‘Detroit: Become Human’. El juego estará disponible el 19 de julio en los comercios de todo el mundo, así como en Game Pass desde el momento de su lanzamiento. Además se podrá jugar en solitario o multijugador.

Pentiment, el curioso viaje de Obsidian a la Edad Media

En este punto de la conferencia llegó el turno de Obsidian Entertainment, los cuales mostraron su nuevo juego ‘Pentiment’. Se trata de una aventura con un estilo que bebe directamente de los grabados medievales que llegará este año a Xbox y PC, así cómo el día uno de su lanzamiento a Game Pass. Después se mostró un breve tráiler de ‘Grounded’, el jeugo que seguía en early access, y que finalmente llegará a todos los jugadores. Por último, se comentó que los creadores de ‘Fallout New Vegas’ y sagas como ‘Pillars of Eternity’ también trabajan en ‘Avowed’, el título de rol en primera persona con ambientación de fantasía medieval.

Diablo IV presenta al Nigromante como nueva clase y llegará en 2023

Otro de los grandes juegos que los fans querían ver era ‘Diablo IV’, y no decepcionó. En primer lugar se confirmó a través de un breve tráiler que se ha añadido una nueva clase llamada Nigromante. Tras esto, se ha mostrado varios gameplay de varias clases que podremos disfrutar en el juego, así como algunos eventos que nos encontraremos por el mapa y el árbol de habilidades. Además, se han podido ver monturas, algo que los jugadores de la saga pedían a gritos. El gameplay estaba capturado desde una Xbox Series X, y su apartado visual no podía ser mejor. Pese a que el título se veía muy acabado, no llegará hasta 2023.

Grandes novedades para Sea of Thieves y su temporada 7

Tras el gran momento vivido con ‘Diablo IV’, el siguiente anuncio en aparecer fueron los nuevos detalles que traerá consigo la séptima temporada de ‘Sea of Thieves’, el videojuego de acción-aventura en primera persona desarrollado por Rare, en el que nos ponemos en la piel de un pirata. Entre otras cosas, podremos personalizar el camarote o poner nombre a nuestro barco. Esta nueva actualización llegará el 21 de julio.

Wo Long Fallen Dynasty es lo nuevo de Team Ninja

Uno de los nuevos juegos anunciados durante el evento fue ‘Wo Long Fallen Dynasty’, el nuevo proyecto de Team Ninja, uno de los desarrolladores más talentosos de la industria cuando se trata de títulos de acción, ya que a sus espaldas descansan juegos como ‘Ninja Gaiden’ y ’Nioh’. ‘Wo Long Fallen Dynasty’ será un juego de acción, ambientado en el período de los Tres Reinos chinos. Se lanzará a principios de 2023 en Xbox Series X/S y PC, y también estará disponible a través de Game Pass el día de su lanzamiento.

La saga Persona llega por fin a Xbox

Otro de los rumores confirmados durante el evento fue la llegada de la saga ‘Persona’ a las consolas de Xbox. De esta forma llegarán a Xbox Series X/S, Xbox One, PC y Game Pass: ‘Persona 3 Portable’, ‘Persona 4 Golden’ y ‘Persona 5 Royal’. Además, ‘Persona 3 Portable’ y ‘Persona 4 Golden’ llegarán totalmente traducidos al castellano. ‘Persona 5 Royal’ será el primero en lanzarse, y lo hará el 21 de octubre de 2022.

Kojima trabaja en un juego exclusivo con Xbox Game Studios

Finalmente uno de los rumores más importantes de la industria se confirmó. Aunque para muchos fans de Sony esto era a priori imposible, finalmente Hideo Kojima se ha asociado con Microsoft para realizar un nuevo proyecto en exclusiva. que se realizaría exclusivamente para Xbox bajo el estandarte de Xbox Game Studios. Por el momento se desconoce cómo será el juego, y por supuesto también se desconoce el nombre y la fecha de lanzamiento. Los rumores aseguraban que se trataría de un juego de terror, pero esto no ha sido confirmado.

Extenso tráiler gameplay de Starfield para terminar

El evento finalizó con un extenso gameplay de ‘Starfield’, el cual, según sus creadores, contará con 100 sistemas con capacidad para aterrizar en más de 1.000 planetas. El título de Bethesda Game Studios mostró una gran cantidad de información, comenzando con un enfrentamiento en primera persona en la luna Kreet. Pero también se vieron ciudades repletas de NPC, como New Atlantis, en donde residen los miembros de Constellation. Además, también pudimos comprobar la gran cantidad de personalización que tendrá nuestro personaje al momento de crearlo, así como los rasgos y ventajas que podemos activar.

Por último, las naves espaciales se pueden personalizar en términos de apariencia y diseño con diferentes fabricantes, cargas y demás. Incluso puedes elegir la tripulación y volar con ella para realizar combates especiales.