Pasa un fin de semana de horror con los juegos gratis por Halloween

Noviembre está a la vuelta de la esquina y, sin embargo, el 31 de octubre sigue siendo de los momentos más importantes para todos los fans del terror. Después de todo, se trata de la noche de Halloween, momento en el que resulta más que importante disfrutar de los juegos de terror. Por supuesto, no podemos olvidarnos de esos juegos gratis de fin de semana que nos quieren preparar esta esta importante velada. A continuación, os recopilamos los juegos que podéis disfrutar gratis desde ya mismo.

Saturnalia y Warhammer 40,000 Mechanicus (Epic Games Store)

La tienda de Epic Games Store siempre es una sorpresa. Semana tras semana nos ofrece juegos que poder sumar gratis a nuestra biblioteca y esta semana no nos ha fallado en absoluto. Mientras que por una parte contamos con ‘Saturnalia’, una aventura de terror con múltiples protagonistas en la que lo más importante es sobrevivir.

Por la otra parte contamos con ‘Warhammer 40,000 Mechanicus’, obra en la que la estrategia y gestión será sumamente importante para luchar contra los rivales. Eso sí, cada decisión tomada será la que decida cómo termina nuestra misión, si con un gran éxito o una terrible derrota.

Arkanoid: Eternal Battle (Steam)

Hasta el próximo 29 de octubre puedes probar esta aventura en la que conocemos la nueva versión de un gran clásico. Se trata de una propuesta en la que eliminar ladrillos ya no es lo único importante, sino que tendremos nuevas reglas, nuevos efectos y otras grandes novedades que nos mantendrán impacientes por jugar.

Dead by Daylight (PC y consolas)

En estas fechas no hay mejor juego de ‘Dead by Daylight’. Se trata de uno de los títulos referencia para los juegos multijugador de terror. Hasta el 31 de octubre podrás disfrutar de esta experiencia de horror tanto en PC como en consolas con una propuesta que, sin duda, no dejará indiferente a ningún jugador.

Genesis Alpha One Deluxe Edition (GOG)

Descubre los rincones más oscuros del espacio con una de las propuestas más inesperadas. Este shooter roguelike tiene apenas dos años y medio y ya se ha convertido en todo un desafío para los jugadores. Lucha contra alienígenas y hostiles amenazas humanas en un juego que sabe cómo ponernos a prueba. Y lo mejor es que te lo puedes quedar para siempre.

Dolmen (Xbox)

Con toques de terror, esta aventura de rol y acción al estilo souls lanza a los jugadores a un peligroso mundo con alienígenas. Este mundo es Revion Prime, un lugar que interesa por sus cristales con unas propiedades completamente únicas. Sin embargo, los peligros acechan y tendrás que ser rápido para no caer.

Ghostrunner (Xbox)

Es el momento de prepararte para la acción. Se trata de una experiencia única para un solo jugador con combates frenéticos y muy violentos en el que tendrás que ir ascendiendo por una megaestructura de estilo ciberpunk para vengarte de la tirana que está destruyendo el lugar. ¿Estás preparado para hacer justicia? Es el momento de demostrarlo.

Thymesia (Xbox)

Si hay algo más terrorífico que vivir en un lugar donde la muerte campa a sus anchas es ‘Thymesia’. Esta obra nos lleva a un mundo donde la muerte está demasiado presente y donde el RPG de acción nos propone luchar en combates rápidos y un sistema complejo de plagas para sobrevivir a los peligros que acechan en el lugar. Todo en un juego disponible para todos los suscriptores de Xbox Live Gold.