Piden un severo castigo para un streamer de 'Valorant' por expulsar a las mujeres de sus partidas

Las decisiones de los creadores de contenido no siempre son lo que se espera. Estos siempre están dispuestos a sorprender, a fascinar a sus seguidores con todo tipo de contenido y garantías de pasar un buen rato. Sin embargo, hay ocasiones en los que están metidos en pleno centro del huracán por decisiones mal tomadas como es el caso de Jason “JasonR” Ruchelski, exjugador de CS:GO y streamer.

Actualmente el streamer se encuentra siendo el centro de atención no precisamente por buenas noticias, sino porque sus seguidores y otros streamers piden un castigo severo debido a ciertos movimientos que han visto por parte del streamer. Después de todo, afirman que está evitando jugar con las mujeres cuando participa en ‘Valorant’. Unas acusaciones a las que se ha defendido bastante mal al afirmar que no pueden acusarlo de faltar el respeto a las mujeres si no interactúa con ellas.

Acusando al streamer de sexismo

Son varias las streamers que han acusado y señalado al streamer de esta práctica. Dentro de ‘Valorant’, las jugadoras profesionales Annie y Panini, acusaron al jugador de sexismo. ¿Por qué? Porque afirman que se desconecta de los juegos cada vez que aparece una mujer e incluso afirman que han sido testigos de ocasiones en las que ha silenciado a las mujeres en ‘Valorant’ y otros juegos.

Esta no es la primera vez que se acusa al streamer de esta práctica, afirmando que lleva realizando estas prácticas desde mucho antes, cuando todavía jugaba a 'Counter Strike'. Y es que todas apoyan la mención de que, “casualmente”, el streamer siempre se desconecta de las partidas en el mismo instante en el que una jugadora de su equipo activa el micro y se escucha que, simplemente, es una mujer. En esos momentos el streamer se defiende con supuestas caídas provocadas por problemas de hardware.

Una situación sin punto medio

El streamer, cada vez que trata de defenderse, parece no encontrar las palabras correctas. Si bien en su día llegó a acusar a un equipo de eSports por “atacar” a su mujer para señalarlo a él, en otras ocasiones las palabras del streamer han acabado provocando que sea incluso más señalado. Después de todo, nunca parece encontrar un punto medio con el que conseguir calmar a sus seguidores.

Afirma que no tiene una preferencia para jugar, que no le importa si es una mujer o un hombre, sino que siempre se trata de un error de hardware. Sin embargo, las pruebas apuntan a que el streamer siempre parece elegir el momento exacto. Por ello, muchos creadores de contenido piden un castigo e incluso hay seguidores que afirman que el streamer debería pedir disculpas por la situación.