PlayStation Plus Premium: estos podrían ser los primeros juegos gratuitos de PS1

Como muchos de vosotros sabréis, PlayStation Plus cambiará el 22 de junio y se fusionará con PlayStation Now. Este nuevo PlayStation Plus contará con tres planes de suscripción: PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium. Una de las características de este último es que los usuarios tendrán acceso al catálogo de juegos clásicos.

Durante las últimas horas se han filtrado varios títulos que podrían llegar a esta catálogo clásico. Se tratan de juegos de PlayStation 1, y que estarán de forma gratuita para aquellos con una suscripción a PlayStation Plus Premium. La primera filtración proviene del Comité de Clasificación y Administración de Juegos de Corea, que recientemente calificó Syphon Filter y Syphon Filter 2. Aunque no se sabe concretamente por qué se han vuelto a calificar, lo más probable es que haya sido para añadirlos al catálogo de PS Plus Premium.

Por otro lado, en el backend de PSN ha aparecido información sobre tres juegos: Tekken 2, Ridge Racers 2 y Mr Driller. Esta información ha sido cargada en el backend sin dar explicaciones, por lo que, de nuevo, lo más probable es que se trate de los primeros juegos que llegarán al servicio de PlayStation. ¿Te gustaría que estos juegos llegasen finalmente al servicio?