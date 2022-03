PS Plus: Confirmados los juegos de abril 2022

Lo que todos los jugadores estaban esperando ha llegado por fin y es que la compañía PlayStation ha anunciado finalmente los juegos de PS Plus. Todo esto tras anunciar apenas hace 24 horas el nuevo servicio PS Plus que fusiona su servicio con el gran catálogo de PS Now. Pero ahora llega el momento de hacer un repaso a los juegos de PlayStation Plus que serán los protagonistas de este mes de abril.

Si bien una filtración de hace apenas unos días nos lo insinuaba, ha llegado el momento de confirmar esa filtración. Con un anuncio compartido en redes sociales, la compañía asegura que ‘Hood: Outlaws and Legends’, ‘SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated’ y ‘Slay the Spire’ son los tres protagonistas de este mes. Además de eso, para los jugadores de España se añade el PS Talents, ‘Twogether: Project Indigos’.

‘Hood: Outlaws and Legends’ tuvo su lanzamiento en la primera mitad de 2021, proponiendo en su jugabilidad un intenso multijugador ambientado en el medievo. En este los jugadores han de luchar entre sí moviéndose con total sigilo para poder robar grandes tesoros con los que ayudar a su equipo. Además de esto, tenemos ‘SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated’, una remasterización del título de acción y aventura protagonizado por Bob Esponja y sus amigos. Este propone un divertido multijugador y contenidos extras que, sin duda, ofrecen una gran experiencia a los jugadores.

‘Slay the Spire’ es un título muy curioso en el que se invita a los jugadores a crear un mazo de cartas único para poder dar vida a un increíble roguelike repleto de criaturas extrañas y grandes reliquias. Cada jugador vivirá la aventura de forma completamente única en base a cómo nos organicemos. Por último se presenta ‘Twogether: Project Indigos’, obra que lleva a los jugadores hasta Hexacells, un laboratorio en el que se investiga de forma clandestina con niños que poseen poderes sobrenaturales.

Por supuesto, recordamos que los juegos de marzo actualmente están disponibles para su descarga. Por ello, no pierdas la oportunidad de disfrutar de grandes juegos entre los que se encuentran ‘Ark: Survival Evolved’ e incluso ‘Ghostrunner’. Así es que si eres de los suscriptores de PS Plus, este es un gran momento para disfrutar de los títulos de este mes.