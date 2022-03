'Call of Duty: Vanguard', gratis por tiempo limitado en PlayStation: Todos los detalles y fecha

'Call of Duty: Vanguard' es la última entrega de la saga de Activision. Un capítulo que no ha convencido a los fans, y aunque ha recibido críticas más que aceptables por parte de la prensa, parece que la saga confirma cierto agotamiento. Con el fin de remontar el número de jugadores, Sledgehammer Games y autores del videojuego ofrece de forma completamente gratuita el título, eso sí, por tiempo limitado.

¿Cuándo puedo descargarlo gratis?

Tal y como han confirmado a través de una actualización de blog, 'Call of Duty: Vanguard' estará disponible para su descarga gratuita a partir del 30 de marzo.

¿Cuánto tiempo puedo jugar gratis?

'Call of Duty: Vanguard' estará completamente gratis para consolas y ordenadores durante un periodo de dos semanas. Es decir, desde el 30 de marzo hasta el próximo 13 de abril.

¿Dónde puedo jugar gratis?

'Call of Duty: Vanguard' estará disponible gratis durante dos semanas en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One y PC. Recuerda que en el caso de las plataformas PlayStation y Xbox será necesario una suscripción a los servicios PlayStation Plus y Xbox Live respectivamente.

¿Qué modos estarán disponibles?

A excepción del modo Campaña, 'Call of Duty: Vanguard' tendrá disponible la vertiente multijugador al completo, incluyendo sus diferentes modos de juego. A todo ello hay que añadir también todos y cada uno de sus mapas, sumando los añadidos con motivo de la segunda temporada del videojuego.

En lo que a la saga se refiere, parece que 2022 podría ser el año en el que recibamos la 'última' entrega consecutiva de la marca. A finales de año llegaría a las tiendas 'Modern Warfare 2', secuela del remake publicado hace unos años. En 2023, y por primera vez en la historia de la franquicia, 'Call of Duty' se tomaría un respiro para regresar en 2024 con un nuevo y revolucionario título.