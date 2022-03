El nuevo PS Plus no contará con juegos exclusivos de lanzamiento

A lo largo de estos meses se ha hablado de un servicio nuevo de suscripción de PlayStation que ha acabado siendo la fusión por completo de PS Now y PS Plus. No solo eso, sino que además se trata de una opción que combina tres modelos diferentes para garantizar a los jugadores poder cubrir sus necesidades limitando las opciones a lo que realmente necesiten y ofreciendo un catálogo mucho más amplio para aquellos que accedan a la propuesta completa.

Sin embargo, las dudas no han tardado en llegar y las aclaraciones por parte de Sony no se han hecho esperar. La comunidad de jugadores ha encontrado las similitudes entre Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de Xbox, y la renovada opción de PlayStation Plus. Esto ha hecho que muchos se preguntasen si esto significa que tendremos juegos exclusivos de lanzamiento, a lo que Jim Ryan, CEO de PlayStation, ha respondido negativamente y ha explicado las razones.

Durante su entrevista con Gamesindustry, Jim Ryan comentaba que creen que actualmente se encuentran en un buen y virtuoso ciclo con los estudios. Afirma que la inversión se traduce en éxito, lo que permite hacer todavía más inversiones, lo que además garantiza un mayor éxito. Explican que les gusta este ciclo y creen que a sus jugadores también les gusta. En lo que respecta a los exclusivos, afirman que no es una idea que tuviesen en el pasado y no es algo que tengan en mente ahora.

Por ello, parece que los jugadores que quieran ver los exclusivos de Sony en el nuevo servicio tendrán que esperar un poco más. Después de todo, parece que la compañía tiene grandes planes para este servicio, por lo que echar de menos los exclusivos en las propuestas no será algo que vaya a pasar pronto. No podemos olvidar que tendremos un gran contenido al que acceder.