PS Plus: Estos son los juegos gratis de agosto para el servicio de PlayStation

A partir del 2 de agosto llegan a PlayStation Plus grandes juegos. Sony ha confirmado la lista de títulos que aterrizan en el servicio para los suscriptores. Un mes que estará protagonizando por grandes obras dentro del género de los deportes extremos, el terror y los JRPG.

Tony Haw's Pro Skater 1+2

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 | Activision

Una de las grandes apuestas del servicio a partir del próximo mes es nada más y nada menos que 'Tony Hawk's Pro Skater 1+2'; el remake de las dos primeras y más queridas entregas de la veterana franquicia. Un lavado de cara completo que mantiene la esencia pero añade cuantiosas novedades en lo jugable y por supuesto lo visual.

Yakuza: Like a Dragon

Yakuza: Like a Dragon | SEGA

La última entrega de la saga 'Yakuza', 'Like a Dragon', se ha coronado como una de las más redondas que se recuerdan en la marca. No es para menos si tenemos en cuenta la endiablada duración del título, con multitud de tareas a completar, pero también una historia que atrapa desde el primer instante y en la que el humor está muy pero que muy presente.

Little Nightmares

Little Nightmares | Bandai Namco

¿Te gustan los juegos de puzzles, aventuras y terror? Si eres de los que todavía no ha jugado a 'Little Nightmares', ahora tienes una oportunidad única gracias a PlayStation Plus. El título te pondrá en la piel de una joven que deberá sobrevivir a su paso por todo tipo de escenarios de lo más escalofriantes y dicho sea de paso con criaturas que estarán al acecho.