‘Pokémon Escarlata y Púrpura’: Picnic con los Pokémon, historia y mucho más en su extenso tráiler

Que The Pokémon Company se propone hacer uno de los ‘Pokémon’ más grandes vistos hasta ahora no es ninguna exageración. La compañía se ha propuesto sorprender a todos con el apodado “Pokémon España” donde no solo nos sorprenderá con su amplio mundo abierto, sino también con su gran variedad de novedades jugables, las cuales nos ha ido presentando poco a poco y a base de tráilers de contenido justo.

Sin embargo, esta vez todo ha cambiado y es que la compañía ha decidido mostrarnos un extenso gameplay. Un gameplay de 14 minutos en el que se nos muestran las distintas formas de jugar, el como 4 jugadores pueden vivir una experiencia completamente diferente mientras se encuentran en el mismo mundo. A continuación vamos a resumir para vosotros todas las novedades que se han comentado así como las formas en las que podéis aprovechar al máximo el mundo de ‘Pokémon Escarlata y Púrpura’.

Empezando la aventura en Paldea

Uno de los puntos más importantes de este juego será su amplio mundo abierto. Este nos espera, nos da la bienvenida para que disfrutemos de la historia tal y como queramos. Podemos lanzarnos a la aventura con nuestro Pokémon, buscando capturar a nuevos Pokémon para nuestro equipo o, por el contrario, podemos dejar que este vaya libre a enfrentarse, sin nosotros tener que tomar decisiones. Una forma perfecta de seguir explorando mientras nuestro Pokémon mejora.

Otro aspecto importante es la renovación de la Pokédex. Esta no solo ha sido mostrada con nuevos Pokémon, sino también con las novedades de sus funciones. Ahora podremos ver fotos de los Pokémon que descubramos, pudiendo verlos al completo así como conocer curiosidades única. Y si esto no te parece suficiente, también se nos ofrecerá la oportunidad de abrir el mapa para marcar nuestra ruta y, de este modo, poder seguir la trayectoria hasta alcanzar ese punto.

Combates con el rival Team Star

Entrar en la cueva del Team Star puede ser todo un reto para los jugadores. Pero ahora lo es mucho más cuando sabemos que no todo se va a centrar en combates con entrenadores, sino que estos irán lanzando a sus Pokémon para el combate y nosotros tendremos que superar a estos uno tras otro. En este caso lo ideal será lanzar a nuestros Pokémon para que luchen automáticamente y, de este modo, llegar a la cifra marcada de Pokémon vencidos.

Pokémon Escarlata y Púrpura | The Pokémon Company

Una vez consigamos superar esta prueba, se abrirán las puertas para enfrentarnos al rival más grande. ¿Crees que estás preparado para enfrentarte a la líder del Team Star? Este será el momento de demostrarlo, aunque solo los jugadores más preparados serán capaces de ganarle en este combate.

Creando un perfil personalizado

Otra de las grandes novedades que se han mostrado es que contaremos con la posibilidad de personalizar nuestro perfil. Este podrá ser personalizado con fotos que vayamos tomando con nuestro Pokémon ya sea sonrientes o simplemente disfrutando del entorno. Y si esto no te parece suficiente, también podrás variar tu aspecto todo lo que necesites. Es el momento de dejarte llevar por la libertad de opciones que nos ofrece el juego.

Durante el tráiler, se nos ha mostrado las grandes posibilidades que nos ofrece este modo foto integrado. Se trata de un Pokémon que no duda a la hora de lucirse, a la hora de demostrar que hay todo tipo de opciones para los jugadores, garantizando que puedas sacar fotos de tu alrededor tal y como más te guste.

Pokémon Escarlata y Púrpura | The Pokémon Company

Disfruta del tiempo libre con tus Pokémon y personaliza sus habilidades

Una de las nuevas integraciones del juego es la máquina para crear MT. Se trata de una máquina con la que podrás desarrollar tus propios MT para poder personalizar al máximo los movimientos de tus Pokémon. Una forma perfecta de conseguir que estos tengan las habilidades que realmente necesitamos. Además de esto, contamos con otro aspecto interesante que es el hecho de que un Pokémon salvaje podrá contar con la teracristalización. No solo eso, sino que un mismo Pokémon puede ser diferente ya que puede contar con una de las 18 teracristalizaciones disponibles.

Claro que, al igual que los combates son bienvenidos, también el momento de calma. Aquí es donde entra en juego el picnic, una función con la que podremos descansar con nuestros Pokémon, sacarnos fotos, prepararles deliciosos sándwiches y… ¿Lavarlos? Es el momento de mimar a nuestras criaturas y hacer que estas estén contentas y preparadas para la acción.