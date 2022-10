Polémica por la voz de Chris Pratt en la película de ‘Super Mario Bros. La película’: “Debería ser Charles”

Cuando pensamos en los videojuegos de ‘Super Mario’ y, exactamente, en Mario, es imposible no escuchar la voz de Charles Martinet. El actor de doblaje lleva 25 años interpretando a este querido personaje, dándole vida en cada uno de los videojuegos desde su primera aparición en ‘Super Mario 64’, videojuego que no solo destacó por su formato en 3D, sino por ser la primera vez que podíamos escuchar la voz de Mario.

Gracias a Martinet, no solo hemos podido disfrutar de Mario y sus aventuras desde una nueva perspectiva, sino que también ha dado vida a otros personajes como Luigi y sus rivales, Wario y Waluigi, entre otros. Siendo tan reconocido y querido por los fans, no es de extrañar que algunos hayan señalado que el actor debería ser el encargado de interpretar al famoso fontanero. Son muchos los que apoyan esta idea, incluyendo a la actriz de voz Tara Strong.

Mostrando su descontento con la decisión tomada por Nintendo e Illumination

Si bien para muchos fans la voz de Chris Pratt no ha resultado tan chocante, el actor de ‘Jurassic World’ no ha acabado de convencer a todo el mundo. Una de esas personas que se muestra en desacuerdo es Tara Strong, actriz conocida por interpretar a Harley Quinn, Twilight Sparkle de ‘My Little Pony’ entre otros. La actriz ha sido tajante a la hora de compartir en sus redes sociales un tweet con una imagen de Charles y ella así como el mensaje “Debería ser Charles”.

Al poco de compartir este tweet, Tara amplió su crítica un poco más con un mensaje emotivo dedicado al trabajo de los actores de voz. “Actores de voz - Voy a poner mi corazón y alma en esto durante al menos 20 años, ayudaré a vender miles de millones en merchandising, haré que los estudios ganen millones de dólares y haré al mundo feliz. Hollywood - No nos importa”.

Junto a este mensaje, Tara Strong no cesó con las críticas, sino que animó a los fans a compartir todo su amor hacia Charles Martinet. Un gesto que ha emocionado al actor de voz quien, a pesar de que no interpretará a Mario, sí estará presente en la película realizando una serie de cameos de los que, por el momento, no se han compartido detalles.

Sin embargo, las redes se han volcado con el actor, hasta el punto de que se ha creado una versión del tráiler con la voz del actor original de los videojuegos. Esto ha provocado que muchos se emocionen, conscientes de cómo sería la película en caso de que Martinet finalmente pusiese la voz al personaje en el que lleva trabajando durante más de 20 años.