Primeras imágenes del nuevo 'Need for Speed' y su diseño divide a los fans de la saga

'Need for Speed Unbound' es ya una realidad. Hoy mismo Electronic Artes presentará de manera oficial su nuevo juego de conducción. Un evento que podremos seguir en directo a partir de las 17:00h.

Ante el inminente anuncio, también hemos podido echar un vistazo a las primeras imágenes. Capturas en las que se puede apreciar el notable cambio en el apartado artístico con respecto a las anteriores entregas de la marca.

Precisamente ese cambio de diseño ha divido a la comunidad. Un aspecto cell-shading para los personajes y ligeramente también añadido a los vehículos que aporta un estilo más cartoon, alejándose de la estética realista de los últimos juegos de 'Need for Speed'.

No obstante y más allá del diseño artístico, 'Need for Speed Unbound' impondrá importantes cambios para la IP, los cuáles sí han sido aplaudidos por los fans. Entre ellos destacan el sistema de policía, heredado de 'NFS Heat', un lanzamiento exclusivo para las plataformas de nueva generación (PS5 y Xbox Series), además de una customización de nuestro vehículo que será mucho más profunda. Tendremos que esperar a esta tarde para conocer el primer tráiler y algunos detalles sobre su jugabilidad.