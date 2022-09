¡Date prisa! El último 'Need for Speed' cuesta sólo 3 euros por tiempo limitado

Si estabas buscando la mejor ocasión para hacerte con el último 'Need for Speed', estás de enhorabuena. 'NFS: Heat' ha alcanzado su mínimo histórico desde el lanzamiento. Y es que por tan sólo 3,50 euros podremos hacernos con el videojuego para Steam, noticia doblemente buena si estabas esperando una rebaja en la plataforma de Valve.

Eso sí, habrá que darse prisa pues la oferta tiempo tiempo de caducidad. Y es que podrás hacerte con 'Need for Speed: Heat' por menos de lo que cuestan tres cafés sólo hasta el 11 de octubre, fecha en la que concluye este espectacular descuento del 95%.

¿Qué hay del videojuego? ¿Qué tal fue recibido por crítica y público? 'Need for Speed: Heat' obtuvo un tenue pero grato recibimiento por parte de la prensa y fans de la marca. Si bien hay puntos a mejorar, no cabe duda de que nos encontramos ante el videojuego de la saga más completo en comparación a las últimas entregas.

Need for Speed Heat | Electronic Arts

Parte de la diversión del videojuego residirá en el regreso al tunning, uno de los aspectos más llamativos de la franquicia desde unas décadas, así como el formato de las carreras. Por la mañana tocará competir en carreras a lo largo y ancho de la ciudad con un estilo mucho más clásico. Cuando caiga el sol y a la luz de las farolas y luces de neón, las carreras urbanas y persecuciones policiales se convertirán en las grandes protagonistas.