Publica en su juego online mensajes de mal gusto y el presidente de la compañía le “amenaza” con pegarle una paliza

‘Wizard 101’ es un juego online o MMO como cualquier otro. Seguramente entre tanta vorágine de títulos dentro del género ‘Wizard 101’ se te ha pasado por alto. Si hacemos un resumen de su propuesta, el videojuego de PC nos invita a visitar la escuela de Artes Mágicas de Ravewood y salvar así a una galaxia ficticia llamada Espiral. Una misión mil y una vez vista en este tipo de videojuegos pero que en el caso de ‘Wizard 101’ ha llevado a sus autores a seguir en activo durante la friolera de 14 años… hasta el día de hoy.

Y es que recientemente el videojuego ha tenido que cerrar sus servidores a raíz de un desagradable incidente con un empleado. Usuarios pertenecientes al subreddit del videojuego se han percatado de una serie de desafortunados mensajes publicados por nada más y nada menos que uno de los trabajadores de ‘Wizard 101’.

Los mensajes eran explícitos y en algunos casos francamente desagradables. Desde “este juego es una mierda”, “odio mi trabajo” o “King Isle es la peor compañía para la que he trabajado”. Ante semejante crisis de reputación a nivel interno la compañía tomó la decisión de cerrar los servidores para poder controlar la situación. No obstante y a pesar del movimiento, el foro de ‘Wizard 101’ en Reddit ya estaba plagado de todo tipo de mensajes por parte de la comunidad y quienes no habían tardado en percatarse de las publicaciones.

No obstante y aunque pueda parecer increíble, el propio CEO de la compañía publicó un mensaje en el videojuego invitando al autor de las publicaciones a pronunciarse ¡en el propio ‘Wizards 101’. Una situación de lo más surrealista. “Bradley, ven a la oficina inmediatamente. Ven a la habitación 102 y te pegaré una paliza”, rezaba el mensaje del presidente de King Isle y del que los usuarios de Reddit se percataron.

Finalmente y tras unas horas de mantenimiento, ‘Wizard 101’ volvió a estar en activo siendo la comidilla y tema de conversación entre los usuarios que volvieron a recuperar su cuenta.