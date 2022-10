¿Por qué HBO le dijo a la actriz de Ellie, Bella Ramsey, que no jugara a 'The Last of Us?

HBO todavía no ha desvelado la fecha de estreno de 'The Last of Us'. Hablamos de una de las series más esperadas de 2023, una producción que a juzgar por su primer tráiler y un guion escrito por el propio Neil Druckman estará a la altura de lo que esperan los fans de la saga.

Entre sus actores, Bella Ramsey será la encargada de interpretar a Ellie y una de las más protagonistas de la aventura. En una reciente entrevista, la actriz ha hablado sobre uno de los detalles que la propia HBO recomendó a Bella.

Y es que si bien en otros casos hemos visto a los actores que interpretan a personajes de videojuegos disfrutar de las adaptaciones originales y virtuales de la trama, en el caso de 'The Last of Us' HBO recomendó a Bella no "acercarse" al videojuego.

"No querían que copiara la icónica versión de Ashley Johnson, pero supongo que nos daría una nueva perspectiva"; destacaba la actriz sobre los motivos que llevaron a la empresa a optar por esta decisión a la actriz. El videojuego se estrenó recientemente en una edición a modo de remake para PS5, haciendo lo propio para PC en un tiempo. Por el momento, la serie sigue sin una fecha de estreno prevista.