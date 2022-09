¿Es fiel la serie 'The Last of Us' al videojuego? Este vídeo comparativo te sacará de dudas

El nuevo tráiler de la serie The Last of Us ha causado furor. No es para menos si tenemos en cuenta el tiempo que ha pasado desde el anuncio de la producción de HBO y el goteo de información desde entonces.

Ante un primer tráiler francamente espectacular que nos ha dejado con ganas de más, la conocida cuenta de YouTube ElAnalistaDeBits ha comparado casi fotograma a fotograma el parecido de la serie con el videojuego original de Naughty Dog.

Para ello ha utilizado la última y más reciente versión del título publicada para PlayStation 5, 'The Last of Us: Parte 1'. Tal y como se puede apreciar en el vídeo, efectivamente la obra de HBO ha cuidado todos y cada uno de los detalles al milímetro.

Las calles en plena cuarentena de Boston, por no hablar del diseño de los chasqueadores, entre otros muchos escenarios y personajes de la obra de Naughty Dog y que veremos en la serie de TV. Por desgracia su fecha no está marcada, solo fijando 2023 como año de publicación.