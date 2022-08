Qué mando de consola comprar para jugar en PC: Este test te sacará de dudas

Jugar en PC es más fácil que nunca. El mercado de ordenadores no ha visto una etapa igual en toda su historia que, salvo Nintendo, tengamos franquicias impensables para jugar. ‘God of War’ o próximamente ‘The Last of Us’ son algunos claros ejemplos por parte de Sony. Mismo caso para Microsoft y cuyos lanzamientos llegan día 1 a esta plataforma. Ya sea con teclado/ratón o bien mando, en PC sólo necesitas encontrar tu periférico ideal.

Si en tu caso es el mando, en Neox Games vamos a proponerte un sencillo test con el que podrás descubrir cuál es el gamepad que mejor se adapta a tus características como jugador. Por supuesto encontrarás una amplísima variedad de opciones, todas ellas oficiales y siempre tomando como referencia los mandos de compañías como Microsoft, Sony ¡y sorpresa! ahora también Nintendo.

Mando Xbox Series X | Microsoft

Comenzamos por el mando de Xbox, sin duda el gran protagonista en la mayoría de los hogares. El gamepad de Xbox One y Xbox Series es un mando todoterreno, aunque donde gana principales enteros es en los títulos de aventura y especialmente los shooters debido a la distribución de botones; sin olvidarnos de los gatillos. Éstos son importantísimos para el género de la conducción, alternativa predilecta en caso de que no queráis utilizar un volante.

DualShock 4 | Pixabay

¿Qué hay del mando de PlayStation 5? Bueno, en este caso el nuevo gamepad de Sony se situaría un escalón por debajo del de Xbox. Eso sí, sigue siendo muy recomendable si buscáis algo que sea capaz de cubrir un amplio repertorio de géneros. No es el caso del mando de PlayStation 4. El veterano diseño de PlayStation se ha convertido en el favorito de los amantes de los juegos de lucha debido a la posición del D-Pad. Y no sólo en sagas como ‘Tekken’ o ‘Street Fighter’ ¡sino también de ‘Dark Souls’! Según los expertos en las franquicias de From Software, DualShock 4 es la mejor alternativa si buscas un periférico que rinda como cabría esperar en un juego tan exigente como la saga ‘Souls’.

Pro Controller de Switch | Nintendo

La joya de la corona en lo que a un rendimiento total y comodidad en cualquier juego se lo lleva el mando Pro de Nintendo Switch. Sí, has leído bien. Cuenta con gatillos superiores de calidad algo inferior a lo visto en el de Xbox, pero en todo lo demás se come con creces tanto de Microsoft como el de Sony. Para empezar destaca la duración de la batería, triplicando cualquiera de las opciones anteriores. Los botones son de gran tamaño y cuentan con un tacto agradable, perfectos para cualquiera partida. Además del D-Pad con una muy buena ubicación y estilo clásico, ideal para plataformas o juegos indies.