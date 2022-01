¿Es realista el estilo de Link disparando el arco en Breath of the Wild? Una arquera profesional lo critica

Cuando pensamos en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, muchos jugadores no pueden evitar pensar en este como uno de los títulos más prometedores para los jugadores. Después de todo, se trata de uno de los exclusivos de Nintendo Switch que ha buscado superar todas las expectativas de los jugadores, cambiando la fórmula conocida hasta ahora para dar con algo completamente único. Sin embargo, parece que no a todos les convence, mucho menos cuando se trata de los ataques de Link con el arco.

A la hora de enfrentarnos a los peligros en Hyrule, una de las armas que se convierte en imprescindible es el arco de Link. No importa si son flechas de madera, de fuego o hielo, Link tiene una habilidad única a la hora de acertar a sus enemigos. Sin embargo, su técnica se aleja mucho de ser perfecta pese a lo que los jugadores pudiesen pensar. Así al menos lo indica una arquera profesional que no solo ha compartido su opinión en TikTok, sino que ha expuesto la razón por la que la posición no es correcta a la hora de coger las flechas.

El inadecuado uso del arco en Breath of the Wild

Tal y como explica en el vídeo, la arquera demuestra que la forma en la que Link tensa la flecha es incorrecta. ¿El motivo? Que dificulta la precisión del tiro, haciendo con esto que en la vida real el tiro se aleje mucho de ser perfecto. De hecho, en caso de realizar el tiro como el personaje, lo que sí se conseguiría es que hubiese un desvío en el vuelo, haciendo que esta fuese en la dirección opuesta en la que desearíamos que volase y con ello, el impacto fuese lejos de nuestro verdadero objetivo.

Según explica la experta, Link utiliza una técnica conocida como “dos dedos invertidos” en la que, además, prepara la flecha en la parte superior del arco. Con esto lo que quiere decir es que se trata de una técnica mala con la que, si alguien quiere llevarla a la vida real, debe evitarlo por completo.

Por supuesto, la arquera no lo critica desde un mal punto hacia la obra de Nintendo, sino como una forma de exponer que, en la realidad, este tiro no sería adecuado. Además, en un repaso a su perfil, la arquera que pertenece a la organización Ridgeline Mounter Archers, habla sobre otras grandes obras en las que se expone el tiro con arco y explica esos detalles que hacen que la escena no sea del todo perfectas o, incluso, una obra maestra.