Regresa el cupón de 10 euros de descuento a Epic Games Store: Así puedes conseguirlo

Cuando se trata de ofertas y posibilidades para completar nuestra biblioteca de juegos de la mejor forma posible, no hay una tienda mejor que Epic Games Store. Los padres de Fortnite ofrecen a los jugadores la oportunidad de sumar grandes éxitos a su biblioteca de forma totalmente gratuita. Sin embargo, también nos ofrece en el momento más inesperado un cupón con descuento de 10 euros para aprovechar las mejores ofertas.

Tras varios meses de completa ausencia, este cupón regresa a la tienda justo a tiempo para poder aprovechar al máximo las ofertas del Año Lunar. Y es que lo mejor de este cupón es que nos hace un descuento de 10 euros en juegos que tengan un valor de 14,99 euros o más. ¿Cómo puedes conseguirlo? Lo mejor es que hacerse con este es realmente fácil y no te llevará mucho tiempo.

Cómo conseguir el cupón de 10 euros en Epic Games Store

Lo único que necesitas para poder hacerte con estos cupones es activar la suscripción a los correos de Epic Games Store. Con esta opción activa el cupón se sumará automáticamente a tu perfil. Eso sí, debes tener una cosa en cuenta y es que, si eres de los jugadores que ya activaron con anterioridad la suscripción y no la desactivaron tras recibir el cupón, recibirás automáticamente este en tu buzón, pudiendo así aprovechar al instante las ofertas.

Recordamos que actualmente la compañía no solo cuenta con grandes juegos en descuento, sino que además muchos de estos forman parte de sus exclusivas. Entre los nombres que actualmente podemos encontrar en la tienda se encuentran Kena: Bridge of Spirits, Final Fantasy VII Remake entre otros. Por ello, echa un vistazo a la tienda y no dudes en aprovechar al máximo las propuestas que ofrece la tienda con sus rebajas.