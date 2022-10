Reino Unido, el principal escollo de Microsoft para la compra de Activision Blizzard

Han pasado varios meses desde la mastodóntica compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, pero ésta todavía no se ha podido hacer oficial. Reino Unido y más concretamente la CMA (Autoridad de la Competencia y los Mercados) investigan a fondo cómo podría afectar ésta a Sony, especialmente la saga 'Call of Duty'.

El organismo regular tiene en cuenta a PlayStation debido a tratarse del rival y competidor más directo de Microsoft. GameIndustry y medio que habría accedido a un documento sobre la actual situación de la compra, señala que "a la CMA le preocupa que tener control completo sobre su potente catálogo, especialmente teniendo en cuenta la fuerte posición de Microsoft en consolas, sistemas operativos, e infraestructura en la nube pueda resultar en un daño a los consumidores al afectar a la capacidad de Sony para competir".

Por otra parte, la CMA señala que si bien los juegos de Activision Blizzard no están disponibles en ninguno de los sistemas de suscripción, esta situación puede cambiar debido al crecimiento de este tipo de servicios en la actualidad. "Tras la fusión, Microsoft ganaría el control sobre esta importante entrada y podría usarla para dañar la competitividad de sus rivales".

Call of Duty Modern Warfare 2 | Activision

Microsoft no ha tardado en responder a los datos y preocupaciones de la CMA. La compañía afincada en Redmond cree que, aún sin tener Call of Duty, la base de jugadores de PlayStation seguiría siendo más grande. "La decisión se basa incorrectamente en declaraciones interesadas de Sony que exageran significativamente la importancia de Call of Duty para él y no toman en cuenta la clara capacidad de SOny para responder de manera competitiva". Tendremos que seguir esperando hasta la resolución oficial por parte de los diferentes organismos y países; concretamente hasta el 8 de noviembre y fecha en la que la Unión Europea desvelará los resultados de la compra.