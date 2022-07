El restaurante Cluckin’ Bell de ‘GTA’ se hace realidad gracias a unos fans

La San Diego Comic-Con nos ha dejado grandes noticias, muchas de ellas relacionadas a la siguiente etapa de Marvel en el MCU. También hemos tenido espacio para los videojuegos como es el caso de ‘Gotham Knights’ … y ‘GTA’, aunque no como te lo imaginas. Y es que un grupo de fans ha llevado a cabo una propuesta de lo más divertida que sacará una sonrisa a los seguidores de la franquicia de Rockstar.

Se trata de nada más y nada menos que un local, en la vida real, basado en Cluckin’ Bell la emblemática franquicia de comida rápida que vemos en ‘Grand Theft Auto’. Tal y como puede apreciarse en el clip de Twitter que encontrarás más abajo, los empleados visten el característico traje amarillo, además de una decoración para el local que simula a la vista en el videojuego con algún que otro detalle muy simpático.

Eso sí, por desgracia no se trata de una nueva franquicia que vaya a llegar a otros países o tan siquiera vaya a quedarse de por vida en Estados Unidos. Se trata de una experiencia en sí misma. Una oportunidad de recrear el local de comida más famoso de ‘GTA’ y al que acudir durante unos días. Eso sí, los afortunados que han podido acudir el sitio han tenido a su alcance un menú idéntico al de la obra de Rockstar.

Sprunk, parodia de otra conocida bebida con gas entre otros menús sacados directamente de la saga. Al tratarse de un proyecto no relacionado con Rockstar era de esperar que no alargue en el tiempo más de unos días. Aunque no cabe duda de que la propuesta ha sido de lo más original. Quien sabe, tal vez en un tiempo Rockstar decida dar el salto también a los locales de comida rápida tomando como base sus propias creaciones vistas en los videojuegos. Desde luego les iría bastante bien teniendo en cuenta el impacto de sus marcas.

Por ahora el estudio está centrado de lleno en ‘GTA 6’. Hace unos días el nuevo juego de Rockstar filtraba todo tipo de información referente a sus protagonistas, ciudad, historia e incluso algún detalle jugable. Jason Schreier, periodista encargado de hacer la filtración, aseguró también que el estudio se está tomando con calma el desarrollo para crear el mejor ambiente de trabajo posible.