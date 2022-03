Rockstar confirma los modos gráficos de 'GTA V' en PlayStation 5 y Xbox Series X

El próximo 15 de marzo llegará a 'Grand Theft Auto V' la esperada actualización next-gen. Un parche que veremos en PlayStation 5 y Xbox Series S/X cargado de novedades a nivel visual. Tras confirmar algunos de los cambios semanas atrás, Rockstar ha confirmado los diferentes modos disponibles en el videojuego.

Los usuarios de Xbox Series y PS5 podrán escoger tres modos gráficos para 'GTA V'. Cada uno de ellos estará centrado en ofrecer una experiencia fluida, reduciendo la carga gráfica o viceversa, pero también mantener un equilibrio entre ambos modos. A continuación os explicamos cómo funcionará cada variante.

Coche de GTA V | Rockstar

Modo Fidelidad: Logra la mejor calidad visual. 30fps y resolución 4K con RayTracing activado.

Logra la mejor calidad visual. 30fps y resolución 4K con RayTracing activado. Modo Rendimiento : Es el modo destinado a obtener un mejor rendimiento para alcanzar los 60fps. En PS5 y Xbox Series X contará con resolución 4K. En Xbox Series S se mantendrá una resolución de 1080p.

: Es el modo destinado a obtener un mejor rendimiento para alcanzar los 60fps. En PS5 y Xbox Series X contará con resolución 4K. En Xbox Series S se mantendrá una resolución de 1080p. Modo Rendimiento RT: Un híbrido entre los dos modos anteriormente citados, con resolución 4K, RayTracing y 60fps en Xbox Series X y PS5.

Aunque todavía no hemos visto en acción todos los modos, no sería de extrañar que el estudio mostrase un completo vídeo de los mismos días cerca del lanzamiento del videojuego el próximo 15 de marzo. Por otro lado, Rockstar también ha confirmado que los usuarios de PS4 y Xbox One podrán realizar una migración única de GTA Online a cualquier consola (PS5 y Xbox Series).