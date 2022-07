Un rumor asegura que la saga 'The Division' tendrá un juego Battle Royale

Durante las últimas horas un rumor ha estado corriendo como la pólvora a través de Internet. Este rumor asegura que la saga de Ubisoft, 'Tom Clancy's The Division' (título multijugador online en tercera persona que mezcla disparos tácticos y rol), obtendrá un spin-off Battle Royale.

Como ya sabréis, hace poco que Ubisoft confirmó la cancelación de varios juegos, hablamos del esperado 'Splinter Cell VR' y un spin-off de 'Ghost Recon'. Sin embargo, sigue haciendo todo lo posible para crear nuevas experiencias para los fans de la compañía. Aunque su cabeza de lanza son los títulos de 'Assassin's Creed', que siempre son un éxito asegurado, el estudio francés quiere conseguir su propio Battle Royale de éxito, y así plantarle cara a 'Call of Duty: Warzone'.

Tom Clancy’s The Division 2 | Ubisoft

Para ello, según ha comentado el periodista Jeff Grubb en su canal de YouTube, Ubisoft está trabajando en un juego independiente dentro del universo The Division. Jeff comenta que el título estuvo en desarrollo hasta el año pasado, pero que tras unas malas críticas de personas que lo probaron, se detuvo de forma temporal. Jeff asegura que hace poco Ubisoft volvió a ponerse manos a la obra para reestructurarlo y conseguir así el título Battle Royale que le falta al estudio.

Por desgracia, no se sabe mucho más sobre el juego. No está claro cuándo se espera que se lance, pero teniendo en cuenta que Ubisoft ha vuelto a iniciar el proyecto, seguramente no sabremos nada de él por lo menos en un año o dos.