La serie de 'The Witcher' reanuda el rodaje de su tercera temporada

Las aventuras de Geralt de Rivia, después de triunfar en una serie de novelas, dieron el salto a los videojuegos en donde fueron conocidas por millones de jugadores en todo el mundo. Esto le permitió a 'The Witcher' ser elegida para ambientar una serie de fantasía en la pequeña pantalla y ahora es una de las ficciones más seguidas y esperadas. Con dos temporadas exitosas a sus espaldas, parece que Netflix seguirá apoyando esta obra durante varios años más.

Recientemente se ha conocido que la filmación de la temporada 3 de 'The Witcher' ha estado parada durante un tiempo. Se rumoreaba que el propio Henry Cavill, la estrella de 'The Witcher' que interpreta a Geralt de Rivia, había dado positivo por COVID, aunque esto no ha sido confirmado. Sin embargo, los informes indican que en la actualidad el equipo de filmación ha vuelto al trabajo, incluyendo el equipo encargado de rodar las escenas con Henry Cavill.

Debido al imprevisto y a la cuarentena que supuestamente ha tenido que guardar Cavill, algunos ainformes apuntan a que la fecha de finalización de la grabación de la temporada 3 de 'The Witcher' se había retrasado. Las escenas deberían estar filmadas en la primera quincena de septiembre, y ya que la tercera temporada aún no tenía fecha de estreno, no sabemos si realmente esto afectará a los planes de lanzamiento en el servicio digital.

The Witcher | Netflix

La sinopsis de la tercera temporada dice así: "Mientras monarcas, magos y bestias del continente compiten para capturarla, Geralt lleva a Ciri de Cintra a la clandestinidad, decidido a proteger su familia recién reunida contra aquellos que amenazan con destruirla. Encargada del entrenamiento mágico de Ciri, Yennefer los lleva a la fortaleza de Aretuza, donde espera descubrir más sobre los poderes ocultos de la niña; en cambio, descubren que han aterrizado en un campo de batalla de corrupción política, magia negra y traición".