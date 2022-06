'Los Simpsons: Hit & Run' no está en PS5, pero esta versión remake nos hace soñar con ella

Creo que todos estamos de acuerdo en que 'The Simpsons: Hit and Run' es el videojuego más fiel a la serie de Matt Groening. Publicado en PlayStation 2, Xbox, GameCube y PC, el título consistía en un título de mundo abierto y en el que interpretábamos a muchos de los personajes más famosos de la serie.

Puede que el estilo 'GTA' estuviera más que marcado, sin duda, pero también éste le ayudó a acercar el juego a todo tipo de público, fan y no tan fan de 'Los Simpson'. Un título más que notable que desde hace un tiempo se ha convertido en una de las peticiones para muchos seguidores a la hora de adaptar en forma de remake.

El que alguna compañía o estudio pueda meterse de lleno en realizar un remake o remasterización de 'The Simpsons Hit and Run' es todo un misterio, pero la esperanza es lo último que se pierde. Mientras tanto nadie puede negar que la comunidad fan no está haciendo los deberes. ¡Y con creces!

El modder reubs ha creado lo que, por ahora, ninguna compañía se ha atrevido: un remake de 'The Simpsons Hit and Run'. Lo ha hecho utilizando el potente motor gráfico Unreal Engine 5 y como podrás ver el resultado es sorprendente, digno de las consolas y PCs actuales.

Reubs no tiene sólo en mente publicar un detallado vídeo sobre cómo luciría el videojuego en 2022. Nada más lejos de la realidad. El modder va con todo y está preparando un proyecto de dimensiones colosales: adaptar todo el videojuego a Unreal Engine 5, mejorar la conducción, corregir bugs, añadir más misiones y por si fuera poco hasta un modo multijugador online. Un proyecto de esos que habrá que seguir de cerca durante los próximos meses.