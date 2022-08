La skin Floof Fury desaparece de ‘Call of Duty: Vanguard’ por acusaciones de plagio

El mundo de los videojuegos siempre nos sorprende, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de estos buscan nuevas formas de sorprender a los jugadores con la personalización. Dentro de esta opción se encuentran las skins, esos conjuntos que nos animan a utilizar a un personaje que nos gusta y lucirla con orgullo en el campo de batalla, hasta el punto de que algunos lleguen a temer nuestra presencia.

Uno de esos juegos que parece sorprendernos siempre con sus skins es ‘Call of Duty’ juego que, a pesar de no tener la personalización como el punto más importante, siempre tiene formas de sorprendernos. Por ello, no ha dejado de resultar chocante una situación tensa que ha tenido lugar en las redes sociales y donde la causa era la nueva skin de ‘Vanguard’, Floof Fury.

Esta skin enamoró a muchos fans por su aspecto adorable y, sin embargo, fue el artista saillin5 quien acusó a Activision de plagio. Después de todo, tal y como mostraba en sus redes sociales, Floof Fury se parecía demasiado a una obra que él mismo había subido a Artstation en el 2019. Para esta apreciación, no dudó en mostrar su diseño, señalando cada punto en el que ambas skins se parecen.

Esta acusación dio paso a todo tipo de respuestas por parte de la comunidad, quienes le brindaron todo su apoyo e incluso invitaron a Activision a responder. Por suerte, la espera no fue muy larga y la compañía optó por hablar directamente con el artista para no solo pedir perdón, sino aceptar su error y, finalmente, eliminar la skin tras afirmar que fue un paso en falso.

Esta disculpa, sin embargo, no fue suficiente para el artista, quien afirma que está decepcionado con la forma de actuar por parte de la compañía. Indica que espera todavía una disculpa más formal y en la que se le explique mejor la situación y no algo simple con un mensaje que sintió como superficial. Sin embargo, la comunidad agradece el hecho de que hayan eliminado la skin así como parezcan ser conscientes del error cometido.