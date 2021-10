Sony celebrará muy pronto un State of Play centrado en juegos para PS4 y PS5

Dentro de un mes Sony celebrará el primer aniversario de PlayStation 5. Sin embargo, aunque ha pasado casi un año desde el lanzamiento de la nueva generación de consolas, todavía son muchos los usuarios que están a la espera de poder hacerse con la nueva tecnología. Pero la escasez de stock no ha impedido que la empresa nipona continúe elaborando sus planes para el futuro de su nuevo y antiguo hardware. Una muestra de ello son los eventos centrados en anuncios de videojuegos que nos ponen los dientes largos.

Sony ha anunciado recientemente a través de su blog oficial que dentro de muy poco podremos disfrutar de un nuevo State of Play centrado en los próximos lanzamientos de terceros que llegarán a PlayStation 4 y PlayStation 5. No nos harán esperar mucho, ya que será el próximo miércoles 27 de octubre a las 23:00 horas (horario peninsular) cuando podremos descubrir todas las novedades que están por llegar a ambas plataformas.

El directo en cuestión podrá seguirse a tiempo real a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube de PlayStation. Tal y como comunican en su entrada, el programa durará aproximadamente 20 minutos y se revelarán nuevas imágenes de juegos que ya sabemos que se lanzarán en PS5 y PS4, así como detalles sobre sus socios. No nos dan muchas más pistas sobre lo que podremos esperar, pero como ya viene siendo costumbre, probablemente habrá sorpresas.

Hay apuestas sobre los nombres que aparecerán en el State of Play de Sony, como por ejemplo Battlefield 2042 o Call of Duty: Vanguard, pero también se espera que muestren más detalles sobre la remasterización de la trilogía de GTA y The Elder Scrolls V.