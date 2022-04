Steam: Cómo compartir tus juegos de PC usando préstamo familiar

Cuando jugamos en PC, se nos abren todo tipo de oportunidades. Son muchos los juegos gratuitos a los que podemos acceder e incluso muchas las opciones exclusivas que podemos encontrar para PC. Sin embargo, ¿alguna vez has tenido un juego que has querido compartir con un amigo y no has sabido por dónde empezar? Pues debes saber que una de las plataformas que permiten este tipo de préstamo es, precisamente, Steam.

La tienda de Valve permite que ampliemos tanto nuestra biblioteca como la de nuestros amigos compartiendo juegos. Para ello debemos activar el préstamo familiar. Sin embargo, sabemos que esta configuración puede resultar un poco compleja en un principio. Por ello, vamos a mostrarte el paso a paso a realizar para poder disfrutar de todas las ventajas presentes en el préstamo familiar.

Steam | Valve

Paso a paso para compartir tus juegos de PC con préstamo familiar

Debes tener en cuenta que hay un pequeño detalle que quizás no te guste demasiado. Y es que para poder activar el préstamo familiar tendrás que ceder tus datos a tu familiar. No hace falta que se los cedas por completo, pero sí tendrás que darle tus datos una vez para poder vincular las cuentas. El paso a paso a realizar es el siguiente.

Entra en la cuenta de tu amigo o amigo desde la aplicación de Steam.

Para este paso necesitas tu nick, contraseña y su código de Steam Guard, el cual tendrá que activar previamente.

Una vez introducidos estos datos y ya en su cuenta, usa el menú superior para pulsar en la opción de “Ver” y a continuación en “Parámetros”.

Desplázate entre las opciones hasta dar con la opción de “Familia”.

A continuación verás que una de las opciones presentes es “Autorizar el préstamo familiar en este ordenador”.

Marca la casilla.

Si te encuentras que tu nombre de usuario en el menú de abajo está presente pero no seleccionado, selecciona este.

Ahora regresa a tu cuenta y verás los juegos de tu amigo que te ha compartido. Sin embargo, si realizas los pasos a la inversa y realizando estos pasos desde tu cuenta, será tu amigo el que podrá ver los juegos que tú hayas compartido.